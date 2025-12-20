57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺

捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

張文的惡行據警方調查，他除了買好長短刀、煙幕彈、戰術背心等裝備，更準備了至少25顆的汽油彈。據他存在雲端的犯罪計畫書顯示，本來要先在台北車站的M7出入口丟汽油彈跟煙幕彈，接著利用現場可預期會產生的混亂，持刀隨機攻擊路人，接著再前往南京西路捷運中山站一帶的百貨商圈，把同樣的恐怖攻擊模式再走一遍。

所幸如此恐怖的計畫，在台北車站就被57歲男子余家昶給破壞大半，當張文丟了煙幕彈，接著正要打開拖著裝滿汽油彈的行李箱，準備開始縱火時，因余家昶捨命衝上阻止，讓張文的「丟汽油彈、隨機攻擊路人」這2個環節被中斷，只能狼狽逃走，至於余男也因此慘被猛刺多刀重傷身亡，但也由於他的犧牲，讓整起恐怖攻擊事件的可能死傷的人數減少大半。

張文在北車丟煙幕彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（圖/中天新聞）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

