57歲余家昶捨命阻止張文 母淚崩：以兒為榮、 盼入祀忠烈祠

北捷隨機攻擊事件中，57歲的余家昶在捷運站內出手制止嫌犯，成功阻止更大規模傷害，卻不幸遇刺身亡。余媽媽說，希望未來能讓兒子入祀忠烈祠，「他能進忠烈祠我就很高興了」；談起兒子出手制止嫌犯，她淚崩說「以他為榮」，但也坦言「做媽媽的人心都很痛」。

余媽媽滑著與兒子的對話紀錄回憶，兒子幾乎每天都會傳訊息報平安，就連事發當天早上也照常傳了「早安」。她說，自己第一時間從電視看到相關消息時，畫面顯示「57歲余先生」卻沒有寫名字，心裡就覺得不對勁；後來看著新聞畫面，一通接一通撥打電話卻始終聯絡不上，「那天我就一直等一直等，他都沒有回來，也沒有LINE給我，那個時候我就緊張了。」

余媽媽說，她當天也曾向觀世音菩薩、土地公祈求，哽咽問道，「觀世音菩薩，余家昶是不是還平安？」她說自己看著祂，「祂眼睜睜看著我」，余媽媽頓時哽咽失聲，當場放聲痛哭。

余媽媽形容，兒子個性耿直，「傻傻呆呆」，若看到有人起衝突或打架，常會第一時間上前勸阻、幫忙；平時也很有禮貌，常常回家探望她、陪伴她，載她去吃飯、走走、拜拜。

談到為何特別希望兒子能入祀忠烈祠，余媽媽說，余家昶從小就跟著父親到忠烈祠。她提到，余父從事國防部相關工作，忠烈祠早期開發、策劃時期，父親常帶著年幼的余家昶一起上班、下班再帶回家。她說，兒子從小在那樣的環境中長大，也看著忠烈祠裡的故事與英雄事蹟。

