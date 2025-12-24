57歲余家昶阻張文丟汽油彈遭刺死 余母大愛無怨：別責難他父母

【緯來新聞網】北捷19日發生恐怖攻擊，造成包括兇手張文在內共4人死亡，當時在台北車站的乘客、57歲的余家昶挺身而出，試圖阻止張文投擲汽油彈，不幸遭張文刺死喪命。他年逾八旬的母親日前對外表示，失去兒子讓她萬分悲痛，「但我以他為榮」，兒子的行為拯救了許多人，讓她在哀痛中仍感到一絲安慰。

余母受訪。（圖／民眾提供）

余母接受媒體訪問時數度落淚，她提到，看到新聞中台北市長蔣萬安指出兒子阻止更嚴重傷害、救了不少人，內心感到被撫慰。她坦言，作為母親，失去孩子的痛苦難以言喻，「心真的很痛」，但想到兒子守護他人生命，仍讓她感到驕傲。她也說，目前最大的心願，是希望兒子能進入忠烈祠，盼菩薩能陪伴他走完最後一程。



余母23日再度對外發聲，語氣平靜許多，表示「我沒有怨他（張文）」，兒子與嫌犯之間並無恩怨。她說，自己無法理解張文行兇的原因，但認為對方內心或許承受了某些壓力，因此懇請社會大眾不要再將責難指向嫌犯的父母親，也希望對方家屬能夠放下傷痛，平安度日。



談及整起事件，余母感慨如今的社會已不同以往，安全感明顯下降，期盼政府能提出具體作為，給社會一個交代。不過，她仍由衷感謝這段時間以來各界的關心與支持，讓她感受到台灣社會依然充滿溫暖與善意。她也提醒民眾，平時外出應提高警覺、多加留意自身安全。對她而言，已經放下仇恨，最後仍只有一個心願，就是希望政府能讓兒子安息於忠烈祠，而預計明年春季余家昶確定祭入忠烈祠。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

好性感！郭富城小巨蛋露人魚線 許願2025「再回來」

恭喜！劉修甫、曹佑寧共奪「最佳男演員」 評審讚：演技直擊靈魂