57歲余家昶「不是保全」！ 友人揭身分：值得入忠烈祠

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山商圈持刀砍人，造成4人死亡、11人受傷。首位罹難者為57歲余家昶，他在台北車站近M7出入口處勇敢試圖阻擋張文，不幸因傷勢過重身亡，但也為周邊民眾爭取寶貴逃生時間，余男的好友也在網上發文分享他生前為人。

台北捷運台北車站19日下午發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

20日白天有民眾在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

事發後網路上一度傳出余家昶從事保全工作，不過余男友人發文透露，自己在事發當天早上還有與余男互道早安，「余先生是我多年的好友， 他是個為人正義，熱心助人，學識淵博的一位好先生。 卻遭遇如此不測，這個社會怎麼了。 已替各位向余太太致電表達慰問，代表余先生我的好朋友謝謝大家。」

北捷台北車站M7出口及誠品南西店19日發生隨機殺人案 。（圖/Threads網友@ iamjimmmmy 授權提供）

友人表示，余男是太太眼中的好先生，是小孩中的好爸爸，每天來往桃園台北之間，勤奮的生活，永遠看到他的都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業、命理知識，「就是一個這麼樣的人，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小，我非常不捨，少了一個深夜的朋友，少了一位一生的知己，我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」

大批網友留言表示，「赤手空拳去面對凶手，減少更大的傷亡並英勇犧牲，放棄了逃生，放棄了美好的人生、家庭，值得令人尊敬。看他倒下的瞬間真的淚流不止。英雄本就該入列忠烈祠！」、「大哥沒有輸，他真的救了很多人」、「當下也是想到他一定是某個孩子的爸爸、某個妻子的先生，也覺得好難過喔」、「如果不是余大哥，一定會更多人傷亡，他值得被大家記住，謝謝他的奮不顧身及勇敢」、「台灣人應該真心感謝余先生，他救了好多人的至親好友」。

台北市長蔣萬安前往醫院慰問時轉述，死者太太情緒沉痛卻仍冷靜表示，先生平時就是一個仗義直言、看到不公不義會站出來的人，這次只是做了他一貫會做的選擇。台北市長蔣萬安宣布，北捷將提供500萬元保險補償金，市府也會從優撫卹；據悉，余家最高可獲1280萬元。

