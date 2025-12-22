57歲余家昶「肉身擋刀」身亡！友淚：10年前的話你實現了

社會中心／徐詩詠報導

日前在北市犯下多起縱火、隨機殺人的犯嫌張文，在警力圍捕下墜樓身亡。其中，警方發現張文原定在台北車站施放煙霧彈後，還打算丟擲燃燒彈，在車站內進行隨機砍殺，但遭57歲的余家昶阻擋，意外讓燃燒彈箱起火，才讓張文作罷。余家昶和對方搏鬥過程中意外受重傷，送醫後不治。消息曝光後，網友號召指出「真正該被記住的名字」是余家昶。他的老友也透露，余家昶10多年前曾說過1句話，如今真的實現。





57歲余家昶「肉身擋刀」身亡 網號召「記住他」友淚：10年前的話你實現了

張文在北捷內本來要進行隨機砍殺，但計畫遭余家昶英勇行為打亂。（圖／翻攝畫面）

余家昶一度被外界認為是在車站內執勤的保全，但後續被證實是在金融業服務。在與張文搏鬥的過程中，余家昶不幸被刀械刺傷，送醫後不治。事隔多日，案發現場出現不少民眾獻上悼念花束，更有寫著「勇士當為義鬥爭」的布條。民眾感念他的見義勇為，認為若不是他及時阻止並打亂張文計畫，恐怕台北車站內將出現大規模傷亡。

57歲余家昶「肉身擋刀」身亡 網號召「記住他」友淚：10年前的話你實現了

案發現場出現不少悼念花束。（圖／民視新聞資料照）

此外，余家昶30多年的老友也來到現場，接受《民視》訪問時透露，自己與對方是當兵同袍，余家昶過往就是個正義感十足的人。10多年前鄭捷案發生時，余家昶就曾說，若自己遇到類似情況，一定會挺身而出。話說到一半，好友也哽咽感嘆：「10幾年前講的話，你今天實現了……」





