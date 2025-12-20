57歲余男力抗凶嫌喪命！杜汶澤「捐麵館營收」：我們僥倖存活下來

港星杜汶澤捐出一日營收給受害者家屬。（圖／記者黃雅琪攝影）





27歲凶嫌張文昨（19）日在北捷台北車站、中山站商圈隨機殺人，包含張文在內共4人死亡，多人受傷；恐怖攻擊事件引爆民眾恐慌，港星杜汶澤今日沉痛發聲，預計將昨日麵館營收全數捐給，因為制止嫌犯張文行凶不幸罹難的57歲余姓男子家屬。

杜汶澤12月初在台開麵店，得知昨日台北市商圈發生無差別殺人案件，他今日在臉書發文表示：「小杜麵館昨日收益不扣成本，全數捐給余大哥家屬。」希望能盡綿薄之力，幫助受害者家屬協助處理後事。

廣告 廣告

杜汶澤有感而發的說：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始。」意指北市恐攻事件，期盼大家能更有愛的對待他人。



【更多東森娛樂報導】

●對紅色過敏沒用小紅書！杜汶澤狂讚「台灣有事論」：最好的關係

●快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性

●迪麗熱巴紅線暗黑照引熱議！網憂成于朦朧翻版

