57歲余男勇擋殺人犯張文身亡 北市府將發500萬賠償金、從優補償

蔣萬安跨局處維安小組會議後受訪。(記者方賓照攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕通緝犯張文昨(19日)在台北車站、中山商圈隨機傷人，釀4死11傷。在台北車站第一時間欲阻止兇嫌的57歲余姓男子也不幸身亡，令人不勝唏噓。台北市長蔣萬安今上午表示，針對北捷站內傷者，會給予500萬元賠償金；針對其見義勇為行為，會依據《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，從優從寬來給予撫卹、補償。

蔣萬安會後受訪表示，對於傷者、亡者家屬，北市府將提供後續協助，社會局已建立聯繫窗口，全市安心專線也上線，法律方面也會提供協助，後續傷者補償，法務局也與犯罪被害人保護協會建立窗口，正申請補償。另外，民政系統針對被害人生活起居照料、慰問等，會長期給予協助。

廣告 廣告

針對北捷的余姓亡者，將給予500萬賠償金，同時依據《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，從優從寬來給予撫卹、補償。

法務局長連堂凱說，保險分為三部分，法務局已和犯罪被害人保護協會建立窗口，捷運也有相關保險，與誠品南西也建立聯絡窗口，會整合來幫受害者進行整體理賠申請，會主動積極處理；市長有提及撫恤金，這是北市自治條例，也會來整合。

依據《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，民眾協助警察逮捕現行犯、通緝犯或追捕逃脫人犯當場死亡者，發給撫卹金六百萬元，並支付殯葬費，最高以五十萬元為限。

北捷董事長趙紹廉說，非常感謝余先生努力制止嫌犯，才讓現場爆裂物沒有造成更大的傷害，北捷將會進行表揚。另外，北捷一名劉姓同仁當時看到站內有煙協助滅火後續嗆傷，公司也會積極表揚給予嘉許。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

北捷兇嫌張文連日行跡曝光！被圍捕當場脫掉裝備墜樓不治

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷隨機砍人釀4死 網曝保命3大要訣

