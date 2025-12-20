57歲余男北車英勇制嫌喪命！杜汶澤暖捐「麵館一日收益」給家屬 心痛發聲：我們僥倖存活更該相親相愛

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台北市昨（19日）晚發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文先是戴著面罩，在北捷台北車站M7出口丟置煙霧彈，隨即逃往中山商圈，持續丟煙霧彈、揮舞長刀隨機攻擊路人，並闖入誠品南西店，最終在警方圍捕下墜樓不治，釀成4人死亡（含兇嫌張文）、11人受傷。其中一名57歲余姓男子見義勇為，在北車試圖制止張文惡行，反遭刺重傷，送醫後不幸罹難，對此，來台定居的港星杜汶澤今（20）日轉發相關新聞，表示要將自己剛開幕不久的「小杜麵館」一日營業所得，全數捐給余姓男子家屬。

台北市昨（19日）晚發生隨機殺人事件，男星杜汶澤宣布將麵館一日收益，捐贈給不幸罹難的57歲余姓男子。（圖／杜汶澤臉書）

張文昨日下午5時25分許，在北捷台北車站M7地下連通道投擲多顆煙霧彈，當時余姓男子試圖上前制止，卻反遭張文持長刀攻擊，造成左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，造成致命的出血性休克，到院前無生命徵象，經搶救後傷重身亡，余男妻女在接獲噩耗後痛心不已，妻子更悲傷表示「丈夫平時就是一個仗義執言、富有正義感，且願意挺身而出的人」，而台北市市長蔣萬安也前往慰問，強調已指示相關單位給予全面慰問和協助。

對此，53歲男星杜汶澤先是在臉書寫下，「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執着，改變世界由改變自己的心開始」，隨後轉發余男的相關新聞，表示要將「『小杜麵館』昨（19）日收益不扣成本全數捐給余大哥家屬」，貼文一出已有近萬網友按讚；據了解，杜汶澤經營的「小杜麵館」於本月6日開幕，至今連日湧現排隊人潮，生意相當興隆。

