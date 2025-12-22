57歲余男為阻張文攻擊喪命 內政部：若家屬同意將入祀忠烈祠

在上週五（19）台北街頭發生隨機攻擊案、造成4死11傷後，內政部長劉世芳等部會首長今日赴立法院內政委員會，進行社會治安維護之檢討與精進報告。

針對有立委提案，希望讓為阻擋兇嫌犯案而遭刺身亡的余姓男子，比照日前因協助花蓮救災過世的「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，劉世芳表示，尊重家屬意願，余男戶籍位於桃園，會與桃園市政府聯繫，若取得家屬同意，將盡速核定、全力協助入祀忠烈祠。

劉世芳也感謝現場第一時間見義勇為者，但同時呼籲民眾面對危機時，應以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴。此外，即起至12月31日止，全國各地共有137場廟會、慶祝等活動，內政部已使用警民力共1萬7295人次，加強維安部署。

而在攻擊事件發生後，網路上出現許多揚言發動攻擊的言論，警政署長張榮興回應，截至22日上午6時止，共已掌握22件造謠，查獲4件，發現狀況會將網路內容下架並偵辦。

由於台灣先前已經發生過北捷、中捷隨機攻擊，但內政部今年所發的全民安全指引卻未提到隨機攻擊預防。劉世芳表示，下次指引更新會將隨機攻擊因應列入並精進。

至於台北市政府認為，可發送細胞簡訊提醒民眾類似事件發生，但劉世芳指出，細胞簡訊功用以疏散撤離為主，必須有颱風、地震、大雨警報等科學相關參數才能掌控對象，若參數不夠明確、無法界定範圍，反而會造成更多疑問與恐慌。

有立委提到，可評估將目前多應用於交通罰單的科技執法技術，擴大用於運輸安全方面，張榮興回應，可在高鐵、捷運、台鐵等進站處規畫設置AI掃描設備，避免民眾攜帶危險物品進入車站；交通部次長伍勝園也承諾，會在2個月內研議可行性。