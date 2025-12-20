57歲余男英勇擋張文避更大死傷 蔣萬安：北市府撫卹金最高600萬

對於隨機殺人案，台北市長蔣萬安今發文下達7指令，其中英勇抵擋張文而喪命的57歲余男，除北捷500萬元補償金外，北市府也給撫卹金最高能600萬元。李政龍攝



台北捷運昨（19）日傍晚發生張文隨機攻擊事件，造成4人死亡、多人受傷，其中57歲余姓男子面對張文的攻擊，在第一時間英勇地挺身而出試圖阻止，最後不幸喪命；除了北捷將提供500萬元補償金外，台北市長蔣萬安今晚（20）日也宣布，已裁示依自治條例「從優、從寬」給予撫卹，最高可達600萬元，向其見義勇為的精神致上最高敬意。

昨日北捷台北車站張文先後投擲多顆煙霧彈後並企圖點燃汽油彈，余姓男子上前制止，導致汽油彈誤燃、成功讓張文的縱火計畫失敗。不過張文隨即拿起長刀攻擊余姓男子，經送醫搶救後，於晚間7時56分宣告不治，成為本案第一名犧牲者。

蔣萬安在今晚於臉書發文時表示，他今天再度召集市府各局處，主持臺北市1219事件緊急維安應變小組會議；接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施；會議後，再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強佈署情形。他也指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心。

蔣萬安提到，自己已經下令市府各局處總動員，包括全面強化臺北市人潮聚集處警力佈署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全。加強路跑、演唱會等大型活動及交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。

為了安定民心，蔣萬安也下令針對臺北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。

對於傷亡撫卹與表彰義行，蔣萬安表示，市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金。法務局也主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形，目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。而57歲余先生為了制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，他已經裁示依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。

