57歲余男阻殺人凶嫌喪命 蔣萬安：北捷確定給500萬補償金

台北市昨晚發生重大無差別攻擊事件，造成4死多人受傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓男子為制止凶嫌張文反被砍成重傷不治。市長蔣萬安今（20日）表示，北捷已經確定對於亡者給500萬的補償金。

蔣萬安今早緊急召開1219維安應變專案小組會議，會後率副市長李四川、林奕華及相關局處首長對外說明，宣布全市戒備升級，要求警察局即刻起針對各大商圈、人潮聚集地加強警力部署，警員全副武裝配備必要裝備，特勤小組進駐重要商圈。

針對傷亡者的處置，蔣萬安指出，對於傷者以及亡者，家屬後續各項的協助服務，包括社會局1人1社工已經啟動，而且已建立了聯絡視窗，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢，並對於全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

對於後續不幸罹難者、傷者的補償，蔣萬安表示，市府已經與犯罪被害者保護協會建立窗口，也正在協助申請相關的補償金。

有關保險方面，蔣萬安說，北捷和誠品南西店，法務部與法務局也即刻建立窗口，北捷已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。

蔣萬安強調，根據台北市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例，針對在北車M7一位余先生，見義勇為，制止事件擴散，以及協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例 的規定，會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

至於民政體系方面，蔣萬安進一步指出，各區長也會即刻啟動民政系統對家屬的慰問，會持續長時間的給予相關的協助。

