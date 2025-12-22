57歲勇伯余家昶搏命控場魂斷北車 立法院通過入祀忠烈祠劉世芳認同

27歲男子張文隨機攻擊釀成4亡11傷意外，各界呼籲能將英勇控制場面而亡的57歲男子余家昶入祀忠烈祠。（圖／黃耀徵攝）

內政部長劉世芳今（22）日表示，非常認同台北市長蔣萬安提議將57歲的「北捷烈士」余家昶入祀忠烈祠，不過程序上可能須由余家昶戶籍所在的桃園市政府提出，會與市府密切商量。立法院內政委員會今天則通過了臨時提案，要求內政部在尊重余家昶家屬的意願下，由戶籍地桃園市政府依《褒揚條例》提報辦理。

19日晚間27歲男子張文在台北市台北車站與中山捷運站商圈隨機攻擊民眾，連串事件造成含他自己在內4亡11傷慘案，其中余家昶在第一衝突點台北車站制止了張文點燃汽油彈，而讓該處傷亡不再加劇，余家昶自己卻反倒在駁火過程中送命。

蔣萬安近日主張余家昶能「入祀忠烈祠」獲得不小回響，立法院內政委員會今天則在邀請內政部部長劉世芳、衛福部長石崇良、交通部長陳世凱、警政署署長張國興、國安會秘書長吳釗燮等人就「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢時，由國民黨立委張智倫、黃建賓和民眾黨立委麥玉珍等人領銜提出臨時提案，希望將余家昶「入祀忠烈祠」，以表彰其見義勇為的精神。

細看臨時提案，案由是依據《褒揚條例》規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，像內政部前幾個月才根據這項條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情而不幸亡故的林鴻森先生，他已經並入祀桃園忠烈祠。

內容進一步回顧，19日晚間在台北車站發生了重大計劃性殺人事件，當時余家昶捨命肉搏歹徒，讓可能傷亡降到最低，也挽救芸芸眾生生命安全，只是余家昶不幸因傷重不治身亡。

提案強調，為感念余家昶義行，要求內政部依相關法令褒揚，在尊重家屬意願下予以協助，依《褒揚條例程》序，由原籍桃園市政府提報辦理將余家昶入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為的精神。

內政部長劉世芳（圖）強調認同余家昶入祀忠烈祠的做法，不過須由劉家昶戶籍所在地的桃園市政府提報。（圖／CTWANT攝影組）

