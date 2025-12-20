57歲勇伯挺身制止張文犯案殉難 蔣萬安：北捷提供500萬補償金

台北市長蔣萬安表示，市府將依相關自治條例，從寬從優給予殉難者家屬撫卹與補償，並確認北捷將提供500萬元保險補償金。（圖／黃耀徵攝）

台北捷運昨日傍晚於台北車站、中山捷運站發生隨機恐怖攻擊事件，兇嫌張文丟擲煙霧彈並持刀傷人，造成多人死傷。其中，一名57歲余姓男子當場挺身而出，試圖阻止張文繼續犯案，卻不幸反遭攻擊，送醫搶救後仍宣告不治。對此，台北市長蔣萬安今（20）日表示，北捷方面將提供亡者500萬元保險補償金，市府也將依《台北市市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例》，從寬、從優給予撫卹及後續補償。

回顧事發經過，張文先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，余姓男子奮勇上前試圖制止，不料余男反遭兇嫌攻擊，身受重傷，經送醫搶救後仍不幸身亡。蔣萬安也在當晚前往醫院慰問余姓死者家屬，並向余男表達敬意。

57歲余姓男子於北捷恐怖攻擊事件中挺身阻止兇嫌犯案，卻不幸遭持刀攻擊，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／林冠吟攝）

蔣萬安今日召開緊急維安應變小組會議。他表示，針對傷者及罹難者家屬的後續協助，社會局已啟動社工系統並建立專責聯繫窗口，提供心理諮商、補償、法律諮詢等支持，同時也已開通安心專線，協助市民情緒安撫與後續需求。

在補償部分，蔣萬安指出，市府已與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助家屬申請相關補償金；在保險方面，捷運公司與誠品南西店也已透過法務局設立專責窗口，並確認亡者可獲得500萬元保險補償金。

此外，蔣萬安也提到，依據《台北市市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例》，針對在北車M7出口見義勇為、協助制止事件並協助警方處置的余姓男子，市府將從寬、從優給予撫卹及相關補償；民政體系也將即刻啟動，由各區區長提供長期慰問與必要協助，持續關懷家屬。

