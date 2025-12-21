57歲勇伯挺身制止張文隨機傷人殉難 蔣萬安將頒褒揚狀協助入祀忠烈祠

台北市長蔣萬安表示，市府將向中央申請褒揚令，盼57歲余姓男子能入祀忠烈祠，以表彰其見義勇為、捨身救人的精神。（圖／黃耀徵攝）

台北捷運日前發生隨機傷人恐怖攻擊事件，一名余姓男子在危急時刻挺身而出，試圖阻止兇嫌張文繼續犯案，卻不幸反遭攻擊，送醫搶救後仍宣告不治。台北市長蔣萬安今（21）日表示，市府將頒予褒揚狀，並協助向中央申請褒揚令，期盼余先生能入祀忠烈祠，以表彰其見義勇為的精神。

57歲余姓男子於北捷恐怖攻擊事件中挺身阻止兇嫌犯案，卻不幸遭持刀攻擊，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／林冠吟攝）

台北車站及中山捷運站發生隨機恐怖攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈並持刀傷人，造成多人死傷。期間，57歲余姓男子當場挺身而出，試圖制止兇嫌行兇，卻不幸遭到刺傷，最終傷重不治，其英勇行為令社會各界不捨與敬佩。

針對相關補償事宜，蔣萬安指出，北捷方面將提供亡者新台幣500萬元保險補償金，市府也將依《台北市市民協助警察逮捕嫌犯補償自治條例》，從寬、從優給予撫卹金600萬元，協助家屬度過難關。

此外，蔣萬安今日也提及，市府除頒予褒揚狀並協助向中央申請褒揚令外，北捷亦將擇適當地點設立紀念牌，肯定余先生在危急時刻挺身而出的勇氣與付出，並向其表達最深的感佩與敬意。

