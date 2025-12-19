57歲勇男阻嫌犯「肉身擋彈」遭砍亡 妻子哀慟：他很有正義感

社會中心／林昀萱報導

余男在北捷內制止凶嫌扔煙霧彈遭持刀刺殺，傷勢過重喪命。（圖／翻攝畫面）

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）9傷，犯案動機警方釐清中。在張文一開始犯案在北車M7出口扔擲煙霧彈時，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止遭砍殺，雖緊急被送醫但仍回天乏術。他的妻子痛心表示，丈夫平時就是一個仗義執言，相當有正義感的人。

回顧案件發生經過，昨（19）日下午5時24分許，張文拉著載滿自製汽油彈的拖車走進捷運北車M7出口，邊走邊丟4顆煙霧彈，並意圖引燃汽油彈，路過的余姓男子見狀，上前制止張文，結果被張文持刀從背後猛刺，當場失去生命跡象、送醫不治。

廣告 廣告

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉說明，余男於下午5時56分抵達急診時，已無生命跡象，經醫療團隊搶救，於晚間7時19分，宣告不治。吳毅暉指出，余男的主要死因為失血性休克，主要傷勢為左後背遭利器刺入，傷口貫穿左側肺部、肺葉及下肺靜脈，並一路延伸至左心房，形成1至2公分的貫穿性刺傷，導致搶救過程中，血液動力始終無法穩定，回天乏術。

蔣萬安慰問家屬。（組合圖／翻攝畫面）

余男的妻子及女兒接獲噩耗趕往醫院，悲痛欲絕。台北市長蔣萬安也前往醫院慰問家屬，余男妻子悲痛表示，丈夫平時就是一個仗義執言、相當有正義感的人。蔣萬安對於余男挺身而出的義行給予最高肯定，後續市府將全力協助家屬辦理後事。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

北捷恐攻釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的

