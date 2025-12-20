57歲勇男「挺身制止」嫌犯遭砍亡！妻子心痛發聲

社會中心／張予柔報導



台北車站捷運昨（19）日下午約5點左右驚傳嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在台北車站及中山站一帶無差別攻擊民眾，造成4人死亡（含凶嫌）及11人受傷，全案震撼社會。事件中，一名57歲余姓男子見義勇為上前制止，卻遭嫌犯從背後刺殺身亡，引發各界不捨與哀悼。





57歲勇男為阻嫌犯「挺身制止」魂斷刀下！妻子心痛發聲：他很有正義感

57歲余男送醫時已經沒有生命跡象，主要死因為失血性休克。（圖／翻攝畫面）

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉說明，余男於下午5時56分送抵急診時已無生命跡象，主要死因為失血性休克。其左後背遭利器刺入，傷口貫穿左側肺部、肺葉與下肺靜脈，並延伸至左心房，形成1至2公分的貫穿性刺傷，導致血液動力無法穩定，儘管醫療團隊全力搶救，仍回天乏術。余男的妻子與女兒趕抵醫院後悲痛欲絕，妻子哽咽表示，丈夫平時就是一個仗義執言、充滿正義感的人，沒想到會以這樣的方式離開。

57歲勇男為阻嫌犯「挺身制止」魂斷刀下！妻子心痛發聲：他很有正義感

台北車站、中山站連續發生2起隨機攻擊事件，張文使用煙霧彈在現場製造恐慌。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，警方指出，19日下午5時24分許，張文拉著放著多枚自製汽油彈的拖車，進入捷運台北車站M7出口，沿路投擲4顆煙霧彈，並意圖引燃汽油彈，現場一度陷入混亂。當時57歲余姓男子見狀，立即上前制止，卻遭張文持利器從背後猛刺，當場失去生命跡象。余男隨即被送往台大醫院急救，但仍於晚間7時19分宣告不治。嫌犯在犯案後逃往中山站，最終畏罪墜樓身亡，詳細動機仍待警方進一步釐清。

57歲勇男為阻嫌犯「挺身制止」魂斷刀下！妻子心痛發聲：他很有正義感

台北市長蔣萬安（左）昨晚先後前往各大醫院探視傷者。（圖／民視新聞翻攝）

台北市長蔣萬安晚間先後前往台大、馬偕及新光醫院探視傷者與慰問家屬，並於晚間9時在台北車站召開不特定襲擊事件跨局處會議。他宣布即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，由他親自主持，整合警政、消防、交通及社會等單位，隨時更新最新狀況。蔣萬安也表示，針對醫療救援部分，市府已啟動醫療綠色通道與「一案一社工」機制，提供傷者及家屬後續心理、法律與生活層面的全面協助。他也特別向事件中挺身而出的民眾表達最高敬意，強調將全力協助余姓男子家屬處理後續事宜。

