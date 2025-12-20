57歲勇者阻張文攻擊喪命！北捷補償金500萬

▲台北市長蔣萬安指示，對見義勇為罹難的民眾從優撫卹。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站和中山商圈昨日晚間遭到煙霧彈攻擊，包括行兇的嫌犯張文共造成4人死亡。其中，57歲余姓男子試圖阻止兇嫌張文，遭刺成重傷，送醫後不治身亡。台北市長蔣萬安今（20）日表示，北捷這邊已經確定對於亡者會有500萬的補償金，並根據「臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」，給予見義勇為的余姓民眾從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

蔣萬安今日上午召集各局處進行跨局處會議，蔣萬安會後受訪表示對於傷者以及亡者家屬，後續各項的支持協助服務，包括社會局，社工已經啟動，而且已經建立了聯繫窗口，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢，以及市府對於全市民眾的安心專線也已經啟動上線。

廣告 廣告

蔣萬安說，對於後續傷者、亡者的補償，市府已經與犯罪被害人保護協會建立的窗口，所以也正在協助申請相關的補償金；捷運公司以及誠品南西店，法務局也即刻建立了窗口，以及正在整合相關的保險，北捷這邊已經確定對於亡者會有500萬的補償金。

蔣萬安表示，市府也根據「臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」．針對在北車M7，一位余姓先生見義勇為來制止，並且協助這樣的事件擴散以及協助警方逮捕嫌犯，符合自治條例的規定，市府會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。

蔣萬安指出，關於民政體系，各區長也會即刻啟動民政的各方協助，生活起居的照料，對於家屬的慰問等等，市府會持續長時間的給予相關的協助。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷隨機砍人釀4死！蔣萬安下令戒備升級 跨年演場會設安檢門

北車、中山隨機砍人案釀4死！蔣萬安指示慰問傷者、提供法務服務

北捷、中山站隨機傷人3死！蔣萬安心痛：全力究責還給傷亡者公道