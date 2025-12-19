57歲北捷英勇乘客為制張文惡行遭砍 肺部被刺穿、心臟破裂身亡

【緯來新聞網】台北捷運在19日傍晚爆發一起連續攻擊事件，造成包含涉案嫌犯在內的3人死亡、8人受傷，社會震驚。其中57歲北捷台北車站站余姓乘客為了制止張文惡行，被他拿長刀砍傷，左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，造成致命的出血性休克，到院前無生命徵象搶救無效身亡。

搶救畫面。（圖／iamjimmmmy授權）

台大醫院收治2名傷患，其中57歲余姓乘客在下午5時56分被送至急診，已經出現到院前心肺功能停止（OHCA）情況，經搶救至晚間7時19分仍宣告不治。台大創傷醫學部主任吳毅暉說明，死者左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，造成致命的出血性休克，全程無生命徵象。



吳毅暉補充，余姓乘客家屬已到院，醫院仍全力搶救其他傷者。另一名33歲男傷者則因頸部外傷送醫，初步生命徵象穩定，但CT檢查發現大血管受損並合併氣管撕裂，目前正在接受緊急手術治療。



截至目前為止，北捷攻擊累計4死6傷：



【台北車站】

1.男，57歲，OHCA狀態送至台大，晚間7時19分不治。

2.男，54歲，因滅火過程嗆傷，意識清楚，送至馬偕醫院。



【中山站】

3.男，27歲（疑為犯嫌），OHCA送往國泰，晚間7時42分身亡。

4.男，30歲，OHCA，送至新光醫院，急救無效身亡。

5.男，30歲，OHCA送至馬偕，約晚間8時宣告死亡。

6.男，20歲，胸部遭刺傷，送至內湖國醫。

7.男，30歲，頸部受傷，送往台大醫院。

8.女，56歲，肩膀割傷，送中興醫院。

9.女，50歲，下巴撕裂，送松山三總。

10.女，22歲，吸入性嗆傷，自行前往新光就醫。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張榕容基因檢測罹失智症不遠 曝劇本藍圖全挑大咖來演

羅志祥隔9年巡演澳門登場 嗨唱超過兩小時成大型KTV