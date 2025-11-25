57歲台男猝死廈門…兒拒認領遺體！友揭「心酸內幕」：常對妻兒照片流淚

台灣一名57歲宋姓男子在中國廈門過世，但是在台兒子拒絕處理其後事。圖／翻攝自張雪如臉書

台灣一名57歲宋姓男子在中國廈門過世，但是台灣兒子拒絕處理後事，「快樂天堂基金會」董事長張雪如透露，根據宋男在大陸友人傳回的照片可以看見，宋男床頭擺滿她跟前妻、兒子的照片，沒想到23年前跟前妻離婚，竟鑄成今日的無情。

57歲宋男廈門猝逝 兒拒認領遺體

「快樂天堂基金會」董事長張雪如在臉書發布貼文，指出一名在中國打拼的57歲宋姓男子猝逝，他在離世後6天才被發現，當地的公安和殯儀館迅速介入將遺體冰存，並依規定聯繫家屬，但兒子卻拒絕去廈門認領遺體。

張雪如表示，宋男在23年前跟前妻離婚，從此與在台灣的親生兒子失聯，「23年足以讓一個嬰兒長大成人，也足以讓血濃於水的親情，變得比陌生人更淡漠」，當兒子得知父親的死訊時，僅回答「他失聯我23年，我不願意前往大陸辦理後事」。

遺體無人領 張雪如：宛如無主孤魂

張雪如指出，根據兩岸的法律規定，只有直系親屬才有權利簽署文件，決定遺體的火化、運回或安葬，但兒子回絕就讓事件陷入死結，「遺體不能火化，沒有法定親屬的簽字，大陸當局不能擅自處理；遺體不能運回，跨境手續複雜同樣需要兒子的授權；持續的費用，遺體只能持續冰存，高昂的冰存費用日復一日累積」。

張雪如形容這具遺體彷彿變成一個「無主孤魂」，被困在異鄉冰冷的空間裡，等待不會出現的親人，他認為「這不僅是一個法律問題，更是一場關於家庭隔閡和人倫責任的巨大悲劇」。這段23年的失聯或許有傷痛和故事，但無論如何一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場。目前遺體只能被無限期冰存，直到當地政府依照「無主遺體」程序強制處理，但這過程漫長且充滿不確定性。

宋男常對妻兒照片落淚！友人：絕非不負責任

張雪如透露，根據宋男在中國友人傳回的照片，可以看見宋男房內擺買跟前妻、兒子的合照，還珍藏1家3口的Q版畫像、兒子的幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家」。

宋男的朋友透露，宋男時常會對著照片流淚，也會匯生活費、教育費給兒子，但後來跟母子失聯。根據《自由時報》報導，友人表示，宋男絕對不是不負責任的父親，過去也勸過他回來台灣，但宋男認為父母雙亡，在台灣已經沒有生活圈，因此選擇在廈門獨居。友人表示，宋男身高180公分曾服役於陸軍儀隊，退伍後曾任股票分析師，後來赴陸專營台港中股票買賣，對朋友很慷慨、講義氣。



