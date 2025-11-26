57歲女挑戰南湖大山突發重度高山症 黑鷹緊急出動空降搶命

57歲女闖南湖大山突爆肺水腫，黑鷹清晨急降山屋命救回來。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮南湖大山25日晚間驚傳山難，1名57歲李姓女登山客在攀登南湖大山東南峰下峰、穿越溪谷時，突然出現嚴重高山症症狀，甚至引發肺水腫，呼吸急促、肢體無力，情況相當危急。同行隊員見狀不敢大意，立刻協助她進入加壓艙緊急處置，並向空勤總隊通報求援。

空中勤務總隊表示，獲報後立即啟動救援程序，因李女已出現明顯肺水腫，屬於高山症裡極為危險的狀況，如未及時送醫，恐怕迅速惡化成無法挽回的意外。花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲任務通報後，緊急評估天候及現場環境，決定於26日清晨派遣黑鷹直升機執行救援任務。

清晨6時50分，編號 NA-711 的黑鷹直升機由花蓮機場起飛，僅花了不到20分鐘便突破山區雲層抵達南湖山屋上空。經高低空偵查與馬力檢查後，黑鷹於7時15分成功在山屋前方空地降落。特搜隊員迅速將狀況不穩的李姓女子攙扶上機，並安排同行隊員一同搭乘。

7時18分直升機再次升空，返航途中特搜隊員持續為患者供氧並監測血氧狀況，以避免高山症進一步惡化。飛行過程全程緊張，但在快速且穩定的醫療處置下，李女的意識與呼吸逐漸維持在可控範圍內，黑鷹於7時48分平安降落在德興棒球場，花蓮縣消防局早已在場等候，立即將患者轉送醫院治療。家屬與同行隊友得知她成功急救下山，無不鬆了一大口氣。

救難單位呼籲，登山前應充分適應高度，並注意身體反應，一旦發現頭痛、喘不過氣、走路搖晃等症狀，務必及早下撤，避免釀成嚴重意外。

