57歲婦落入愛情陷阱！面交700萬遭劫走 警方跨縣市逮6嫌全討回

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

台北市大同區一名57歲許姓女子疑落入愛情陷阱，遭虛擬貨幣投資手法詐欺，她於3日下午1 時30分許面交700萬餘元現金時，遭第三方當街搶奪。警方獲報後迅速成立專案小組，僅用5小時便鎖定6名嫌犯，並於兩日內跨縣市追捕，成功追回700萬元贓款，剩餘約5萬元仍在追查中。

台北市大同區一名57歲許姓女子疑落入愛情陷阱，遭虛擬貨幣投資手法詐欺。(圖／翻攝畫面)

調查顯示，許女數月前透過網路認識一名男網友，對方利用暖男攻勢逐漸讓許女卸下心防，並受邀投資虛擬貨幣。今年1月她已遭詐騙100萬元，詐騙集團見其已上鉤，再度誘使加碼投資。3日下午1時30分，許女依約在大同區重慶北路某巷弄與自稱理財專員的31歲謝姓男子面交700萬元，卻在點交過程中突遭第三人衝出搶走現金袋，隨後搭乘接應車輛逃逸。

警方已成功追回700萬元贓款，剩餘約5萬元仍在追查中。(圖／翻攝畫面)

警方透過監視器比對，發現嫌犯逃逸路線縝密，行搶時機過於巧合，初步研判可能是詐騙集團自導自演的「黑吃黑」手法，藉此讓車手推卸責任，營造「錢被搶走」的假象。大同分局長周哲民指出，專案小組已掌握涉案人員供詞，並依詐騙、搶奪等罪名移送法辦。警方將持續追查剩餘贓款流向，並釐清車手與搶匪是否存在共謀，以及背後是否涉及組織性犯罪集團。

