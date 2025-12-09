57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光

57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！

徐曉晰親授吃對食物也能逆齡！

徐曉晰指出，隨著年齡增長，代謝下降容易發胖，但關鍵不是節食，而是「聰明吃、吃對東西」。她推薦的9種低熱量、高營養食物，除了能維持飽足感，還能促進新陳代謝，幫助控制體態，同時兼顧健康。專家也認為，均衡攝取富含膳食纖維和蛋白質的食物，是維持身形與抗老的重要策略。

9種吃不胖食物解析

1.花椰菜：一碗不到30大卡，維生素C、膳食纖維豐富，促進腸胃蠕動，幫助下半身脂肪代謝。

2.洋蔥：100克約40大卡，含槲皮素抗氧化物，有助穩定血糖、降膽固醇與血壓，炒肉炒蛋都適合。

3.豆腐：植物蛋白＋鈣質，低熱量又飽足，黃酮成分對荷爾蒙平衡特別有幫助。

4.海帶：100克13大卡，含鉀、碘、鈣、鐵等礦物質，幫助排水消腫、促進代謝，長時間坐辦公室的人必備。

5.冬瓜：100克僅9大卡，含丙醇二酸抑制脂肪生成，利尿消腫，熱量低到不用擔心。

6. 彩椒：100克16大卡，維他命C高，幫助亮膚抗老，也促進代謝。

7. 羽衣甘藍：每100克69大卡，被營養學專家譽為「蔬菜界超級食物」，鈣含量高、抗氧化、保護視力、助腸胃蠕動。

8. 秋葵：100克25大卡，高蛋白＋黏多醣，支持腸道健康，控制血糖又低熱量。

9. 芹菜：100克13大卡，含鉀、膳食纖維與植物活性酶，能利尿去水腫、促進脂肪分解，讓代謝更順暢。

運動＋規律作息+吃對才是關鍵

徐曉晰強調，這9種食物具備「高纖維、低熱量、營養密度高」特性，適量攝取就能維持飽足感，幫助腸胃蠕動與代謝。專家也指出，運動與規律作息固然重要，但「吃」是最基礎也最關鍵的一步。透過聰明選擇食物，每個人都能在不節食的前提下，維持健康苗條、皮膚亮澤的狀態。

