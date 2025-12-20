57歲正義英雄肉身阻張文！網慟「謝謝您守護台北」 民眾卡片、花束哀悼

記者陳逸潔、沈明志／台北報導

通緝犯張文隨機攻擊，人群奔逃宛如末日，一名奮勇擋刀的57歲余姓男子，他是證券公司員工，背部遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治，妻子悲慟表示丈夫向來仗義執言、很有正義感。有網友不捨發文，余姓男子試圖阻止殺戮蔓延，為身後的陌生人們爭取寶貴的逃生時間，謝謝您守護了台北。

通緝犯張文隨機攻擊，57歲余姓男子奮勇擋刀。

民眾：「快跑！」

試圖阻止張文攻擊的余姓男子遭突襲背部中刀，周圍人群開始驚慌奔逃宛如世界末日。

民眾：「趕快救他。」

廣告 廣告

通緝犯張文揮舞長刀像在找目標追擊，被砍的男子護著手臂逃離，就有網友發文這是第一個試圖阻止張文惡行的57歲余姓男子反遭刺重傷。

民眾：「還有人拿刀衝過來。」

余姓男子背部遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治。

張文丟擲煙霧彈攻擊，這時的余姓男子已經倒在地上動也不動，遺憾的是在送醫後不幸罹難。

網友發出名為「北捷英雄」的圖片來致敬余先生。

就有網友發文，這張名為「北捷英雄」的照片是網友致敬紀念罹難者：「這是台北最黑暗的一個週五傍晚，57歲的余大哥沒有防護裝備，只有一雙肉掌和無比的勇氣，衝上前環抱嫌犯，試圖阻止殺戮蔓延，用生命擋下了鋒利，為身後的陌生人們爭取了最寶貴的幾秒鐘逃生時間，願您安息，謝謝您守護了台北！」。

台北市長蔣萬安出面說明。

台北市長蔣萬安：「我們都非常心痛，他太太也提到，她先生平時就是一位仗義直言、很有正義感的人。」

死者生前在證券公司上班，混亂之際以肉身阻擋卻遭遇劫難，不少民眾前往北車M7出口獻花哀悼。

民眾寫紙條、擺上白色花束致意，紀念逝者

新竹高三生傅同學：「他本來可以走，大家看到都會跑，但是他（余先生）卻這樣撲上去，如果沒有他（余先生），我覺得他做這件事情是滿感人的。」

因為救人而倒下命喪北車，民眾自發性寫紙條致意，更擺上白色花束，願逝者安息，傷者康復。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除

張文殺戮行動90%符合計劃書 瀏覽紀錄驚見「台灣人欠鄭捷公道」

騎士等紅燈遭割喉亡 求路人幫傳話爸媽…家屬：不會原諒

中山站第2名罹難者！家屬悲痛重回現場招魂

