57歲江志豐傳緊急送醫！臉書嘆「這10字」曝最新病情

現年57歲的台語歌手江志豐，有著許多經典歌曲，以令人著迷的「江式曲風」在台語歌壇闖出一片天，更是幫許多台語大咖寫出無數傳唱度極高的金曲。不過，雖然事業有著亮眼成績，但身體卻亮出紅燈，不僅在今（2025）年初透露罹患食道癌零期，今（18）日更突然在臉書寫下「這10字」，隨後又爆出他緊急送醫掛急診，最新病情曝光。





江志豐今（18）日透過臉書發文，寫下「躺了幾十小時，閻王拒收」，並附上一個嘆氣的emoji，文章一出瞬間嚇翻超過1200名網友，急喊「江哥！保重身體」、「哥，怎麼了」、「祝福您，身體早日康復！」、「江哥，你怎麼了？」、「天氣多變化，老師保重身體」。

就在粉絲們一陣驚恐的同時，根據《三立新聞網》報導，江志豐透露自己是前一天不小心吃壞東西，因此才掛急診送醫治療，之後醫生判定是「食物中毒」，他也在到院後接受洗胃治療，所幸人並無大礙，現在已經在家休息，強調並非舊疾復發，並感謝粉絲與親友的關心與祝福。









事實上，江志豐在今（2025）年初時，曾透露自己3年前因食道病變，切片後被診斷罹患食道癌零期，他坦言早在5、6年多前，就突然發現自己「唱歌怪怪的」、「唱歌無法控制」，加上自己原本就有胃食道逆流的問題，本不以為意，但某天因為難忍胃痛，在姐姐龍千玉陪同下去醫院切片，一檢查才發現是食道癌零期，所幸在藥物控制下，病情已經獲得控制，如今又因食物中毒送醫，也讓粉絲們嚇了一跳，期盼他早日恢復健康，持續為歌壇帶來新作品。





