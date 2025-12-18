57歲江志豐傳緊急送醫！臉書嘆「這10字」曝最新病情
娛樂中心／周孟漢報導
現年57歲的台語歌手江志豐，有著許多經典歌曲，以令人著迷的「江式曲風」在台語歌壇闖出一片天，更是幫許多台語大咖寫出無數傳唱度極高的金曲。不過，雖然事業有著亮眼成績，但身體卻亮出紅燈，不僅在今（2025）年初透露罹患食道癌零期，今（18）日更突然在臉書寫下「這10字」，隨後又爆出他緊急送醫掛急診，最新病情曝光。
台語歌手江志豐曾在年初透露罹患食道癌零期。（圖／翻攝自江志豐臉書）
江志豐今（18）日透過臉書發文，寫下「躺了幾十小時，閻王拒收」，並附上一個嘆氣的emoji，文章一出瞬間嚇翻超過1200名網友，急喊「江哥！保重身體」、「哥，怎麼了」、「祝福您，身體早日康復！」、「江哥，你怎麼了？」、「天氣多變化，老師保重身體」。
江志豐透露不小心吃壞東西，因此掛急診送醫，並接受洗胃治療。（圖／翻攝自江志豐臉書）
就在粉絲們一陣驚恐的同時，根據《三立新聞網》報導，江志豐透露自己是前一天不小心吃壞東西，因此才掛急診送醫治療，之後醫生判定是「食物中毒」，他也在到院後接受洗胃治療，所幸人並無大礙，現在已經在家休息，強調並非舊疾復發，並感謝粉絲與親友的關心與祝福。
江志豐雖食道癌零期，但病情已經獲得控制。（圖／翻攝自江志豐臉書）
事實上，江志豐在今（2025）年初時，曾透露自己3年前因食道病變，切片後被診斷罹患食道癌零期，他坦言早在5、6年多前，就突然發現自己「唱歌怪怪的」、「唱歌無法控制」，加上自己原本就有胃食道逆流的問題，本不以為意，但某天因為難忍胃痛，在姐姐龍千玉陪同下去醫院切片，一檢查才發現是食道癌零期，所幸在藥物控制下，病情已經獲得控制，如今又因食物中毒送醫，也讓粉絲們嚇了一跳，期盼他早日恢復健康，持續為歌壇帶來新作品。
原文出處：57歲江志豐才罹癌「又傳緊急送醫」！臉書嘆「這10字藏玄機」最新病情曝光
更多民視新聞報導
64歲孫德榮爆「進ICU搶救」病況危急！最新現況曝光
夢多挺台後工作全沒！他揭真實收入：變窮也沒關係
夢多挺台挨轟滾回日本！300字吐心聲：台灣就是國家
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 32
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 15
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 5
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 28
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 週前 ・ 85
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 19
Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油
藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，夫妻兩升格新手爸爸，書偉爸爸9月過世，10月底又因為涉嫌閃兵遭逮，最後以50萬元交保，而終於迎來當爸爸的喜訊，總算是讓書偉苦盡甘來。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 19
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 3 天前 ・ 39
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 179