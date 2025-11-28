57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況

娛樂中心／台北報導

57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。

潘若迪談好友沈玉琳病況。（圖／記者蔡維歆攝影）

根據《TVBS新聞網》報導，談及好友沈玉琳血癌治療現況，潘若迪每天都透過視訊電話關心，昨來錄影也有跟對方說一聲，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了」，認為沈玉琳下個月就能順利出院回家，「他狀況都很好，可以吃可喝，什麼都很正常，胖也胖回來了」。但他無法保證何時復工，他希望沈玉琳整個化療結束後，先別急著回歸，再休息一段時間。

而先前潘若迪也透露沈玉琳的老婆芽芽目前身心忙碌，不捨地替對方報平安，「芽芽沒事都會在他身邊，狀態都比之前好很多。」最後，不忘感性說，「他是我哥兒們，難過是一定會難過，最不好的時候我一定在！」希望沈玉琳一切以身體為重。對此記者求證沈玉琳是否下月出院？他則沒有回應。

