57歲王彩樺自爆停經！突嗆李千娜「老公都你在用」私下不滿曝光

記者林汝珊／台北報導

《恨女的逆襲》今舉辦記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《恨女的逆襲》於今日（1月8日）舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤一同出席。飾演正宮的王彩樺，與「小三」李千娜在劇中不停較勁，兩人也自爆在片場勢不兩立，完全不跟對方講話。

王彩樺入戲很深，表示在片場都不跟李千娜說話。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王彩樺相當入戲，表示在片場時也完全不會想跟李千娜有任何互動，「我不會理你，我老公外遇，我看到你我會視而不見」，更笑說：「我先生是你在用，都在你那欸。」不過也坦言兩人私下感情很好，時常聚會。

廣告 廣告

而片中老公游安順貼心幫李千娜買衛生棉，王彩樺則笑說：「其實順哥拍完可以代言衛生棉，『衛生棉，讓你一夜好眠』。」被問到現實中另一半是否會跟游安順一樣幫忙買衛生棉，王彩樺語出驚人：「不會，啊我停經了」，突如其來自爆，嚇壞現場記者。

李千娜在片中飾演小三，光明正大偷吃。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李千娜在片中有著大片刺青，不時拿著平板計算，行動又開著顯眼的紅色跑車。對此，李千娜雲淡風輕稱：「順哥是成功女人背後那位全心守護和幫助她的男人」，王彩樺笑稱，片場放飯時她還會拉著演女兒的林怡婷開玩笑大喊「小三來了！」，並故意包夾坐在游安順的兩旁，讓游安順不禁感到壓力很大。

更多三立新聞網報導

玄彬私下暖舉曝光！「穿內衣就上」鄭雨盛隔空嗆聲逼他付出代價

邊荷律喪父後母又病倒！心碎發聲「只能努力撐著」長文向粉絲致歉

DAY6成團10週年！中文告白了 驚喜宣布來台「3/7林口開唱」

金唱片來了！ALLDAY PROJECT搶頭香抵台 CORTIS來台時間曝光

