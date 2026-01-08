57歲王彩樺認了停經 聞蕭煌奇結婚驚呼送祝福
電影《恨女的逆襲》8日舉辦記者會，主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席。李千娜飾演神秘角色「小美」，小美是破壞王彩樺跟游安順家庭的小三，一場戲游安順還幫李千娜買衛生棉，被問現實生活中另一半是否會幫忙買衛生棉？57歲的王彩樺當場喊：「啊我就停經了！他不用幫我買！」
戲外與王彩樺情同母女的李千娜，在片中卻必須展現極致的冷淡。王彩樺訪問時當面對李千娜說：「我老公外遇，我看到你我會視而不見。」更笑說：「我先生是妳在用，都在妳那。」
李千娜開拍前還傳訊問王彩樺：「媽咪，妳在片場是不是不會跟我打招呼？」兩人在現場為了保持角色的壓迫感與陌生感，極具默契地不交談，唯有在放飯時間才會稍微「出戲」。王彩樺笑稱，放飯時女兒們會開玩笑大喊「小三來了」，李千娜則會故意跟王彩樺一起坐在游安順旁邊，「爭寵」戲碼讓游安順哥壓力很大。
提到與游安順的合作，李千娜也分享了一段有趣的即興演出：有一場戲因為游安順沒把敞篷車沒停好，導致李千娜下車時腳卡住、鞋子脫落，她索性順著角色性格直接痛罵，游安順一秒接住，不慌不忙的安撫李千娜，也馬上走到副駕去攙扶，讓導演讚嘆呈現出最自然、可愛的效果。
王彩樺為戲增胖不少，直到現在似乎都還沒恢復體重，被問體重多少時僅說「沒有量」。她在片中飾演不被丈夫重視、重男輕女的女人，坦言拍攝期間內心相當不快樂，當時自己沈浸在一段心情很不好的階段。現在舒壓方式是追劇、跟三隻狗玩，順便讓自己演技進步。
受訪時正好傳出金曲歌王蕭煌奇爆出婚訊，記者會最後王彩樺忍不住驚喜神情，帶領眾演員一起對鏡頭祝福他新婚快樂，不忘提到《恨女的逆襲》1月16日在台上映。
