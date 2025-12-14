57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！反差震撼網：認不出

政治中心／綜合報導



前衛福部政務次長王必勝於疫情期間堅守崗位身影，令全民印象深刻，如今57歲已卸任的他，日前透露自己開始健身維持健康體態，曾曝光自己減重超過12公斤的反差狀態，今（14日）王必勝則驚喜曬出一張與「昔日長官」蔡英文、陳時中同框合影，透露自己心情十分雀躍，吸引超過7千名網友到場關心了。

57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！「反差變化太震撼」網驚：認不出

不少網友注意到57歲的王必勝近況身形明顯消瘦，與疫情期間的螢幕形象形成強烈對比。（圖／翻攝自王必勝@臉書）57歲王必勝卸任後常在社群分享生活近況，今日他曝光一張與前總統蔡英文、前衛生福利部部長陳時中的最新合影，面對鏡頭，坐在圓桌前的全員都露出笑容，王必勝也透露跟「老長官」聚會很開心，不過他也吐槽自己「開心什麼我也不知道，反正就是很開心。」， 從照片可以看到坐在三人最右邊的王必勝，整個人消瘦一大圈，與過去螢幕形象有不小落差。

王必勝（右）表示與「老長官」聚會心情雀躍，照片中三人圍坐圓桌、笑容滿面。（圖／翻攝自王必勝@臉書）

王必勝最新貼文在網路曝光之後，吸引超過7千名網友到場關心，許多人都驚嘆王必勝變化：「你瘦到我都不認識了！」、「染髮？」、「必勝好像減重了！」、「你真的瘦好多！」、「染髮後有像山本由伸！」、「兩長官應該是稱讚你瘦了！變帥超多！」，其餘支持者則留言：「大家都很開心」、「安心的力量」、「謝謝大家一直守護台灣」、「都是我尊敬喜歡的人！」、「防疫國家隊～感謝有您」、「跟對長官就開心。」。





原文出處：57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！「變化太反差」網驚：認不出

