57歲生日中肯願望 何如芸：沒錢太健康也沒啥意思

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸今(29)日歡度57歲生日，雖然年齡是女人的秘密，但現在網路發達，隨便Google或查維基百科，就可以知道藝人生日，何如芸應該不會怪罪記者洩漏她天大的祕密吧！

中午左右，何如芸神神秘秘在臉書發文自嘲今天起又多了一歲，透露昨晚喝半醉回來不肯睡，在等兒子們的訊息，「每一年的這時候他們都不會忘記，聽到兒子們說：媽媽！我愛你！再聽一百遍還是會哽咽。」

發文中，何如芸透露生日願望健康是首要，然後要賺錢，因為：「沒有錢太健康也沒什麼意思。」這句話說得太時記了，她還祝福自己不是只有長年紀也要再長腦，然後向宇宙許願眾鬼都退散！

