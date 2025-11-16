57歲生日前重摔 王彩樺左半身劇痛獲「二次加持」當場痛哭「真的很神奇」

王彩樺出席《恨女的逆襲》金馬首映，即將過57歲生日的她，透露日前重摔被媽祖加持的過程。李鍾泉攝

入圍金馬獎最佳新演員的林怡婷，主演電影《恨女的逆襲》今（16）日舉辦媒體訪問，導演李宜珊、監製何平以及主要演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺一同分享拍攝心路歷程。林怡婷透露，為了貼近角色，她必須增重約5公斤，「身材要有點壯又有點肉」，更曾因訓練強度過高在拳擊場上練到崩潰大哭，而飾演教練的蔡振南也為戲密集訓練打拳2個月，笑說想跟王彩樺交換「吹口琴」，因為他本來就會！

林怡婷增重5公斤 練拳擊一小時崩潰大哭

《恨女的逆襲》改編自拳擊國手陳嘉玲的故事，她在林郁婷之前就拿下國際金牌，而本尊陳嘉玲這次也入圍金馬最佳動作設計。林怡婷這次在《恨女的逆襲》中挑戰大量拳擊戲，她透露拍攝前增重了約5公斤，每天的菜單都必須食用雞胸肉搭配優酪乳。

林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演便當店的女兒，一心想練拳擊，要增肥又得要有肌肉，只能狂喝優酪乳。李鍾泉攝

談到訓練的艱辛，林怡婷表示，曾有一次在拳擊訓練中因出腳不順，教練不肯放過，在一個半小時的課堂中，「我哭了一個小時。」但她也透露，原本有高低肩的困擾，劇組在訓練過程特地找來師父幫她喬骨，現在也已經康復。蔡振南也肯定林怡婷的專業態度，所有拳擊戲都親自上陣，沒有使用替身。

蔡振南主動要求加課 爆料導演李宜珊「會欺負人」

資深演員蔡振南在片中飾演拳擊教練，為了這個極具挑戰性的角色，他在開拍前接受了2個月的密集拳擊訓練，甚至主動要求加課。他表示：「一開始我看劇本滿喜歡的，有角色的挑戰，每天訓練下來，2個鐘頭汗流不少，應該有幾公升。」

蔡振南也爆料，其實導演李宜珊原本就會拳擊，「一開始是她（導演）欺負我，後來換我找導演單挑。」片中林怡婷會打拳擊、游安順打桌球、蔡振南則是林怡婷的拳擊教練，每個人都各有才藝，王彩樺笑說自己才藝是「很會吹」，原來她為角色學吹口琴，除了全片幾乎素顏演出，還笑說嘴巴還要抹油才能吹得好。

蔡振南在《恨女的逆襲》中飾演拳擊教練，為此接受兩個月特訓。李鍾泉攝

王彩樺為戲全素顏增胖 紅毯也不能減肥犧牲很值得

這次在片中飾演媽媽角色的王彩樺，不只挑戰全素顏演出，更必須增胖以貼近角色形象。她透露，去年拍攝前正好是金鐘獎頒獎典禮，她只能硬著頭皮不減肥走紅毯。但為了這個角色，她表示一切犧牲都很值得。而24日即將度過57歲生日的她，自爆在生日前夕經歷一場驚險意外。

她透露大約2週前，為了與美秀集團合作拍攝歌曲〈全家一起飛〉的MV前往嘉義，卻在工作結束後意外跌倒，身體左半邊直接重摔在地，左手掌甚至扭折受傷。

電影《恨女的逆襲》所有主創團隊一起出席金馬首映典禮。李鍾泉攝

重摔後左半身劇痛 2週止痛針無效

王彩樺表示，跌倒摔傷後，隔天左半身開始嚴重疼痛，從背部一路延伸到胸部。但因為工作行程滿檔，她只能緊急前往醫院施打止痛針。她坦言，這2個禮拜以來，打了2次止痛針都沒有明顯改善。

直到昨（15）日，她南下跟著山邊媽祖遶境，並獲得神明一連加持了2次，才發現神明都是知道她身體病痛，讓她忍不住痛哭許久，左半身痛感也獲得改善。她表示，今年的生日將帶著大女兒庭庭與一群閨蜜，22日飛往尼泊爾朝聖與放鬆心靈。她笑說這次老公想約她吃生日大餐都被拒絕，「要等我從尼泊爾回來。」



