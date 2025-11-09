57歲男包養女星「半年砸光千萬退休金」 趁開房捅頸3刀殺了她

娛樂中心／綜合報導

日本一名57歲男子石川晃自退休之後，便開始透過約會網站尋找對象，豈料，他為了包養一名24歲女偶像花光所有退休金，然而女方還要求他去賺錢，讓他憤而起殺心，如今他被法院判處16年有期徒刑。

根據日媒報導，57歲石川晃從大學畢業後就投入工作，因此戀愛經驗少之又少的他也一直保持單身，所以退休後他便拿錢包養在約會網站認識的女子，其中包括一名曾為下女子偶像團體的成員星谷梨里花，然而石川晃為了討女偶像歡心，不只約會的所有花費均由他支出，甚至女偶像要錢時也都大方給予。

結果，石川晃在短短半年就花光高達千萬的退休金，但女偶像並未停手，反而要求他去打工賺錢，於是石川晃一氣之下趁飯店約會時，持刀連捅女偶像頸部3刀，導致對方身亡，石川晃在開庭時也道歉女偶像父親，坦言是自己剝奪對方的未來，最終法院認定石川晃有殺人意圖且手段殘忍，因此判處16年有期徒刑。

