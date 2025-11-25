57歲男天冷運動突倒地！警CPR加AED成功搶命

員警接手CPR急救，同時啟動AED電擊搶救。（圖／東森新聞）





天冷運動要特別小心！新北中和有一名男子在運動的時候，因為身體不適突然倒地，一度失去呼吸心跳，路過民眾見狀趕緊報警，並以CPR急救。警方獲報攜帶AED前往現場，幫男子進行心肺復甦術，同步通報119，在救護人員趕來之前，將男子從鬼門關前拉回。

獲報有人運動中路倒，一度失去呼吸心跳，員警要路人趕緊讓道，帶著AED火速趕到。員警：「張小騎我的車過去了。」

到場發現男子已經失去意識，員警立刻接手CPR急救，同時啟動AED電擊搶救。AED提示聲：「勿接觸病人，請按下閃爍按鍵，電擊，可以接觸病人，開始心肺復甦術。」

廣告 廣告

動作迅速把握每一分鐘。事發在前天（23日）下午4點多，57歲男子到新北中和民安街運動，疑似因為身體不適倒地不起，路過民眾見狀趕緊幫忙報警，甚至和員警輪流實施CPR，在救護人員抵達之前，先和死神拔河一回。

員警：「學長，你們進操場了嗎？往操場裡面開，往交通隊上面。」

等到救護人員到場交接，員警立刻開道護送，讓救護車迅速抵達醫院。短短44分鐘的黃金救援時間，成功將男子從鬼門關前給拉回。

只不過天氣越來越冷，外出運動就要特別留意，尤其血管收縮、血壓升高都可能引發心血管疾病，如果出現胸悶頭暈等情況，就應該立即停止運動，另外也要注意保暖。這回男子運動突然昏倒，還好有熱心民眾和員警、救護通力合作，救回一命。

更多東森新聞報導

快訊／天琴颱風生成了 最新路徑曝光

五省級／黑五超狂優惠！全聯買一送一 好市多優惠商品曝光

荷包滿滿！4生肖2026年事業、財運雙豐收

