57歲男慎勇抵抗張文反遭刺身亡 15年好友悲喊「值得入忠烈祠」

27歲通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站商圈連續犯下隨機傷人案，造成4死11傷，其中1名余姓男子奮勇抵抗，卻遭刺身亡，令好友十分不捨。翻攝畫面

27歲通緝犯張文19日連續在北捷台北車站、中山站商圈犯下駭人聽聞的隨機傷人案，犯後墜樓身亡，共造成4死11傷的慘劇，而他在北車投擲煙霧彈時，遭到1名57歲余姓男子奮勇抵抗，讓他沒有造成更嚴重的傷亡，但余男也因此遭他刺傷，最後不治身亡，余男15年好友昨（20日）在社群發文弔念好友，讚揚他平常就是正義熱血的人，但未來已無法再互相關心，認為他的義行值得入忠烈祠被永遠流傳。

這名友人在Threads發文表示，這名余姓男子是自己15年最知心的朋友，2人一起學習、談論，時常聊到深夜，雖然身材不高卻魅力十足，不僅學識淵博、熱心助人，更是太太眼中的好先生、還子的好爸爸，每天在桃園、台北間往來，勤奮的生活。

廣告 廣告

張文19日接連在北捷台北車站及中山站犯下隨機傷人案。翻攝畫面

張文19日接連在北捷台北車站及中山站犯下隨機傷人案。翻攝畫面

友人說，永遠看到他都是幹凈十足的活力，滿腦子的股票專業、命理知識，正義熱血，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小。如今余男為了抵抗張文犯下更嚴重的罪行，奮不顧身而不幸喪生，讓友人不捨，少了1深夜的朋友、1位一生的知己。

對於余男的義舉，這名友人雖然悲痛，「我在也無法與你身夜長聊，再也無法互相關心」，但他認為余男義行應該永遠被永傳，更值得入忠烈祠，「因為你值得！」

而余男友人的貼文也引起網友迴響，至今已經累計10萬人按讚，許多人感謝他挺身而出，保護了更多民眾，也有人建議能在車站的一角放置紀念碑，表彰他的英勇事蹟，認為他的義舉一定要讓全台灣人記住。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

王大陸閃兵案外案再開庭 刑大隊長查個資後「邀功對象」曝光...竟是議員

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知