57歲男挺身而出卻不幸遭刺身亡 妻淚憶夫：平時就富正義感

27歲張姓男子今天傍晚5時30分在台北車站丟擲煙霧彈，57歲余姓男子見狀欲上前阻止，卻遭張嫌持刀刺中背部，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／林煒凱攝）

台北車站、捷運中山站今天（19日）傍晚發生隨機攻擊事件。嫌犯張男接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲煙霧彈並隨機砍人。其中，一名57歲余姓男子在北車M7出口處上前試圖制止張男行兇，卻遭刺重傷，送醫急救後不治身亡。台北市長蔣萬安晚間探望家屬，亡者太太向他提到，先生平時就是一位仗義執言、富有正義感的人，如今卻不幸遇難令人心痛。

27歲張姓嫌犯今天傍晚5時30分在台北車站丟擲煙霧彈，57歲余姓男子見狀欲上前阻止，卻遭張嫌持刀刺中背部，送醫搶救後仍宣告不治。 台大醫院急診室對外說明，余男主要死因為左肺及左心各約5公分的穿刺傷，傷及重要臟器，最終仍回天乏術。

而蔣萬安晚間9時在台北車站主持不特定襲擊事件跨局處會議，他在會後受訪時表示，自己赴院了解重傷OHCA患者期間，他特別到台大醫院探視一名男性傷者，該名男子在台北車站M7出口第一時間看到嫌犯後，即刻伸出援手、試圖制止其行為，卻不幸遭到攻擊離世。

蔣萬安說，他在台大醫院慰問亡者太太的過程中，大家都非常心痛。亡者太太也提到，先生平時就是一位仗義執言、富有正義感的人。除了捷運公司及相關單位給予全面慰問協助，市府也要對願意挺身而出、富有正義感的民眾，給予最高的肯定。



