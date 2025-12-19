57歲男挺身阻擋北車兇嫌張文喪命！妻痛喊：他一直是有正義感的人

台北捷運台北車站今（19）日下午發生隨機攻擊事件，57歲男子見嫌犯在M7出口投擲煙霧彈與土製爆裂物，挺身而出試圖制止，卻遭對方從背後持利器刺傷，送往台大醫院急救後仍宣告不治，留下悲痛的家屬。

台北捷運台北車站19日下午發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

台北市長蔣萬安前往醫院慰問時轉述，死者太太情緒沉痛卻仍冷靜表示，先生平時就是一個仗義直言、看到不公不義會站出來的人，這次只是做了他一貫會做的選擇，夫妻倆都為此感到萬分心痛。

蔣萬安指出，市府已啟動一案一社工機制，將提供死者家屬全面後續協助，包括心理支持、法律諮詢與相關生活照顧，同時也請捷運公司給予慰問與必要協助，陪伴家屬度過最艱難的時刻。

廣告 廣告

他也對死者勇敢行為表達最高敬意，強調正是因為有這樣願意挺身而出的市民，社會才能守住良善底線，市府將全力善後，也會全面強化捷運與公共場所維安，避免憾事再度發生。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流