57歲男擋張文恐攻...左心遭刺不治！ 妻淚憶英勇夫：平時就富有正義感

台北捷運北車與中山恐怖攻擊目前已釀成4死5傷，兇嫌張文起先在台北車站M7出口處扔煙霧彈時，遭到57歲余姓男子奮勇上前試圖阻止，余男卻反遭張文砍至重傷，最終由於左肺及左心受到約5公分的穿刺傷，送醫搶救後仍回天乏術。台北市長蔣萬安前往醫院慰問、探視家屬後沉痛表示，要對這位見義勇為、富有正義感的民眾給予最高敬意。

蔣萬安探視恐攻傷者與家屬，並慰問余姓死者家屬。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安指出，余姓男子的太太表示，先生一直以來都是一位敢於仗義執言、富有正義感且願意挺身而出的人；對此，蔣也沉痛表示，在此時此刻他要向這位挺身而出的民眾致上最高的敬意；同時也指示北捷與相關單位給予全面慰問和協助。

