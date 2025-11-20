57歲男施工後太渴「猛灌200ml腐蝕劑」！心臟驟停26次

男子誤將工地用剩的腐蝕劑喝下肚，導致代謝性酸中毒、器官損傷。圖／翻攝自微博

使用化學藥劑注意！一名57歲高姓男子日前為了方便，在工地將用剩的200ml大理石拋光劑倒入飲料罐中，未料幾日後凌晨，施工後順手拿起該飲料瓶猛灌，隨即喉嚨出現灼熱劇痛，緊急送達醫院時已經昏迷，更在手術時心臟驟停26次，所幸最終後康復出院，沒有引起併發及後遺症。

綜合中國媒體報導，高姓男子10月20日凌晨在工地順手拿起飲料瓶，忘了先前已將剩餘大理石拋光劑倒入飲料罐中，吞下肚後喉嚨出現劇痛，緊急送往醫院治療；不過到院時人已經陷入休克，情況相當危急。

南山醫院重症醫學科醫師表示，當時高男血壓僅59／34mmHg，血鈣嚴重下降，伴隨明顯代謝性酸中毒與多重器官功能損傷，仔細詢問，才發現該大理石拋光劑為一種含氟矽酸鹽、氫氟酸等，具有劇毒和強活性的化學腐蝕劑。

男子在手術7小時間心臟驟停26次。圖／翻攝自微博

醫師回顧手術情形，因腐蝕劑物進入體內，血鈣迅速下降，氟離子會進一步與鈣、鎂結合，抑制細胞呼吸，嚴重影響心臟功能，團隊緊急為其洗胃、液體復甦並啟動血液灌流；不過7小時手術間，高男心跳驟停26次，經醫師評估並與家屬溝通，團隊啟動VA-ECMO置管取代心肺功能。

終於在手術後4天的心肺支持期間，男子身體器官未發生感染、血栓和出血併發症，於10月29日轉入普通病房，11月2日康復出院，未見明顯神經系統後遺症；雖然康復出院，醫師仍提醒，對於清潔劑等化學品應使用原裝容器並單獨存放，切忌與食品飲料混放，使用後也務必立即上緊瓶蓋，並放置在兒童及長者不易取得或誤認之處。



