57歲男英勇制惡行遭砍死 杜汶澤捐「小杜麵館」1日營收助家屬

【緯來新聞網】台北車站、中山商圈與誠品南西店12月19日晚間發生連續攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷，場面震撼社會。其中，57歲余姓男子為阻止嫌犯張文持刀行兇，在台北車站M7出口不幸遭刺重傷，搶救無效身亡，他的英勇行動讓社會各界感到不捨。港星杜汶澤今（20日）宣布將捐出經營的「小杜麵館」1日營收所得協助家屬度過難關。

杜汶澤捐「小杜麵館」1日營收助家屬度難關。（資料照／記者陳明中攝）

杜汶澤20日在社群平台宣布，將其新開張的「小杜麵館」12月19日當天的營業所得，全數捐贈給余姓男子的家屬。他表示：「小杜麵館昨日收益不扣成本，全數捐給余大哥家屬。」並在先前貼文感性寫下：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執着，改變世界由改變自己的心開始……。」



「小杜麵館」自12月6日開幕以來，門庭若市，幾乎天天大排長龍。杜汶澤的捐款義舉曝光後，吸引大量網友留言支持，感謝他用實際行動向挺身而出的無名英雄致敬，也為陷入悲痛的家屬帶來一絲安慰。

