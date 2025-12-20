57歲男阻凶嫌不幸身亡 太太曝平時見義勇為! 蔣:500萬賠償

社會中心／綜合報導

台北車站隨機攻擊事件，其中這名57歲余姓死者，本業是保全，第一時間試圖阻止凶嫌，卻遭刺傷倒地身亡。隔天，民眾回到事發地獻花，有學生送上手寫信，向他致敬。死者的太太表示，老公生前就是個仗義執言、見義勇為的人，台北市長蔣萬安也宣布，確定會有500萬元賠償金。

黑衣嫌犯拔出長刀，向想阻止他的綠衣男子揮過去，男子想逃、但沒走幾步就應聲倒地，下一秒車站內煙霧瀰漫。

台北車站地下街一片混亂，站務人員呼叫支援，幫受傷男子CPR，希望有一線生機。

據了解，57歲余姓男子是一名物業保全，在嫌犯投擲煙霧彈和爆裂物時，勇敢上前制止，不料背部遭刺傷，大量失血而亡。





捷運人員趕緊呼叫支援，幫余姓男子急救。（圖／網友提供）





台大醫院院長余忠仁：「他是左胸穿刺傷，那傷及左肺以及左心房，大量內出血，經急救之後不幸死亡。」

台北市長蔣萬安（12.19）：「他太太也提到，她先生平時就是一位仗義執言，富有正義感的人。」

死者妻子感嘆，丈夫個性就是見義勇為。市長蔣萬安也宣布將從寬從優撫卹及賠償，有旅客運送保險500萬補償金。還有網友透露，死者是父親的摯友，當天早上還有聯絡，但人生無常，晚上就出事，爸爸已經聯絡余先生的遺孀，協助他們度過難關。





有民眾來到北車地下街，為余姓男子獻花。（圖／民視新聞）





不少學生也到北車獻花，有應屆學測考生留了手寫信，余先生英勇事蹟被全台灣看見，特地繞路前來哀悼，為你至上最高的敬意，喝口茶，休息一下，英雄辛苦了！來台定居的港星杜汶澤，也宣布要捐出麵館一天收益給家屬，表達慰問與感謝。





