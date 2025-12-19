57歲男阻「煙霧彈客」遭傷命危 台大醫證實： 仍在搶救中

捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右發生煙霧彈攻擊，目前有一名57歲男子，疑似在阻止凶嫌時遭對方持利器攻擊命危，被送往台大醫院救治。（圖／東森新聞）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右發生煙霧彈攻擊，目前有一名57歲男子，疑似在阻止凶嫌時遭對方持利器攻擊命危，被送往台大醫院救治，院方也證實確實有收到該名個案。

捷運台北車站今日傍晚傳出重大公安事件，有一名凶嫌帶了一整箱的生存遊戲煙霧彈，從北車捷運M7出口沿路丟到M8，導致地下街煙霧瀰漫，民眾恐慌奔逃。

過程中，傳有一名57歲男子上前阻止遭凶嫌持利器攻擊，左手臂有大面積血跡，命危送台大醫院救治，院方也證實確實有收到該名個案，但詳細涉病人隱私無法說明，另外還有一名54歲男子也遭嗆傷送醫。

據了解，目前該名凶嫌逃到中山站，疑似繼續丟擲煙霧彈，更有民眾拍下他手持利器衝進百貨，過程中還不斷朝人群揮砍。

