57歲羅時豐又傳死訊現身親回 坤達遭求刑搭檔KID急關心

【緯來新聞網】邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵今（26日）出席主持節目《真料理兩鍋論》記者會，57歲羅時豐先前頻頻被傳出死訊，光是去」年就「死」了兩次，邰智源還說：「下次我要傳訊息問他什麼時候死？」倒是羅時豐自己已經習慣了，他樂觀說：「就當幫我消業障。」也 順便讓更多人知道「羅時豐」三個字。

羅時豐屢屢被傳死訊，邰智源笑說下次會傳訊息問他「什麼時候死的」。（圖／記者許方正攝）

邰智源、KID、溫妮都是節目《木曜4超玩》固定主持，這次再度一起合作默契穩穩地，邰智源說有機會要送KID跟國防部合作去當兵，自己提到敏感議題，就順勢被關心KID夥伴、好友坤達因閃兵求刑2年8月，但先前不畏風波，要回歸節目《綜藝玩很大》主持，KID今透露「目前還沒回歸」，自己都是錄影當天才會知道有沒有坤達，如果沒有坦言「會有點小失望」，他私下也會傳簡訊關心對方，不過也說：「我就是在做我的工作，承擔兩個人的工作。」KID說吳宗憲同樣也會擔心坤達，少了他，節目氣氛「陰陰的」，「但畢竟都是在工作，還是要把歡樂帶給大家。」

KID（右）被問好友坤達閃兵狀況。（圖／記者許方正攝）

KID已經五六年沒有主持棚內節目，也很久沒有化妝，笑說「化了就想睡覺」，自己寧願被雨水潑也不要化妝，被拱那就出去跑外景，他趕緊笑喊：「有棚內吹冷氣我還是選棚內！」工作忙碌的他，還是很注重家庭生活，他把很多時間放在家庭相處，寧願自己睡得少，也會早起帶小朋友去上課，原來是因為自己曾出外景五天返家後，赫然發現小孩又長更大了，甚至更會說話了，深怕自己錯失孩子的成長；而他同時因為喜歡釣魚，會在途中車程補眠或在船上睡覺，一點都不浪費時間。

邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵今主持節目《真料理兩鍋論》。（圖／記者許方正攝）

