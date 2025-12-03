57歲翁虹凍齡祕訣曝光！靠「4招生活法」維持少女狀態，中醫觀點這樣看

57歲的翁虹近日曝光最近狀態，凍齡美貌讓人驚艷，完全不像50多歲的年紀。她曾分享自己的保養秘訣，從飲食、運動到肌膚保養都有一套原則：飲食上以少油、少鹽、少味精為主，早晨喝自製芹菜青蘋果汁促進代謝，三餐均衡且晚餐只吃七分飽；運動方面則透過居家夾背運動與深蹲維持肌肉與平衡；皮膚保養則依靠精華和面霜，從內而外展現自然光采。

為什麼翁虹能越活越年輕？

中醫師視角：從五臟、代謝、激素與皮膚氣血談凍齡秘訣

57歲仍維持少女般狀態，不可能只靠保養品。

翁虹的做法其實完全符合抗老三大核心：控炎、顧氣血、養筋骨。

從中醫角度看，她的生活方式剛好把這三件事都做到位：

1.少油、少鹽、少味精：降低身體發炎，護腎護血管

高油高鹽飲食會增加細胞氧化壓力、發炎反應、皮脂分泌

水腫、循環差，而她的飲食模式屬於清淡、控糖、控鹽，中醫觀點來看屬少痰少濕、養脾胃的飲食。

脾胃好，氣血生化充足，皮膚自然有亮澤與彈性。

2.芹菜青蘋果汁：清肝利水，代謝循環佳

芹菜清熱利濕，青蘋果富含果酸與抗氧化物，這杯飲品的效果等於：

清肝熱、減少體內毒素累積

幫助水分代謝，避免水腫胖臉

促進腸胃蠕動，使皮膚更透亮

中醫說肝主疏泄，肝好，皮膚自然細緻。

3.三餐均衡＋晚餐不碰澱粉：控醣＋維持荷爾蒙平穩

她早餐營養密度高、午餐清淡、晚餐七分飽，這會帶來兩個幫助凍齡的關鍵：

修復荷爾蒙波動（尤其是50歲後）

過多的精緻澱粉會造成胰島素飆高、皮脂旺盛、膠原蛋白流失更快。適度控醣是維持肌膚彈性與體態最重要的事。

避免夜間腸胃負擔，讓皮膚夜間修復更完整

中醫認為「胃不和則臥不安」

晚餐清淡、七分飽，可以讓睡眠品質大幅提升。

睡好讓成長激素分泌足，膠原蛋白更新更好。

4.規律運動（夾背＋深蹲）

穩定肌力和代謝，讓身體不鬆不垮，這是翁虹凍齡最關鍵的一點！

深蹲可以強壯腎氣，提升下肢循環，中醫說「腎主骨、生髓」，深蹲剛好強化下肢、骨盆核心，對50歲以上女性特別重要，可以：

● 提升代謝

● 保持體態支撐力

● 預防鬆垮、駝背、脂肪堆積

夾背運動：改善肩頸、氣血循環，讓臉部線條更立體

氣血上不來，臉就會暗沉、浮腫。

她做的背部肌群訓練可以：

● 打開胸腔

● 改善呼吸效率

● 改善代謝與循環

● 讓臉自然緊緻

5.精華＋面霜保養，提升皮膚屏障，鎖住氣血之美

外在的保養重點是保濕＋修護，但真正讓她皮膚好看的原因在於她的保養是身體由內散發，皮膚光澤度是氣血是否充盈的指標。飲食＋睡眠＋運動把氣血養好，皮膚自然緊實、發亮。

6.最重要的隱形凍齡關鍵：壓力管理與生活規律

翁虹長期保持規律作息、情緒穩定。中醫認為：肝喜條達，最怕壓抑。肝鬱氣滯，皮膚就會暗沉、乾燥、老得快。她的生活型態讓肝氣順、腎氣足、脾氣健，這就是她五十幾歲還能像三十歲的核心原因。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

