57歲英勇伯遭砍死！ 學測生手寫信哀悼：感謝見義勇為

台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北捷、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡。該起社會案件震驚全台，一名57歲余姓男子在北捷阻礙煙霧彈後，被張嫌捅傷送醫急救仍回天乏術。有學生寫下手寫信向余男致謝，「英雄辛苦了！R.I.P」。

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

今（20）日不少民眾到北車獻花，一位署名某應屆學測生的學生手寫一封信，內文寫道：「余先生，感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全臺人民所見」、「本人特地繞路前來哀悼，為你至上最高的敬意，喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！R.I.P」。

隨機攻擊事件引起全台關注，警方也不敢大意，台北車站捷運M7跟M8出口的捷運警察採雙槍配置，包含一把警用制式手槍滿彈莢含另一個備用彈莢以及一把高壓電極槍。

台北車站捷運M7跟M8出口的捷運警察採雙槍配置。（圖／中天新聞）

