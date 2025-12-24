57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係
27歲男子張文19日在台北車站M7出口及中山商圈犯下殺人案，持汽油彈、煙霧彈、長刀連續作案，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨天（23）張文的雙親對首度媒體下跪道歉，更替兒子向社會大眾說聲對不起，而為了制止嫌犯英勇挺身、57歲余家昶的母親，則希望民眾不要指責張文的父母，也祝福對方能放下、平安過日子。
張文的雙親23日接受媒體訪問，對社會大眾下對致歉，張文媽媽隱隱啜泣，張文爸爸則說，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法彌補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」隨即上車離去。
余家昶的母親同日也受訪表示，並不知道張文的動機是什麼，過去大家都不認識他，也無怨無仇，現在張文已經往生了，希望社會大眾給張文的父母一個安慰，因為事情是張文做的，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，呼籲民眾不要再把怒氣轉向他的父母身上，也祝福他的雙親能夠放下，「我們沒有去怨他。」
余媽媽說，或許張文心理有不舒服，才會做這樣的事情，以前鄭捷也做了，彈鄭捷還沒有那麼恐怖，現在社會不一樣了，社會很不安全，出個門就發生這種事，民眾難免心慌，希望大家隨時提高警覺。
余媽媽坦言，她為自己的兒子感到光榮，最後唯一的希望是政府能夠讓兒子安奉進忠烈祠。
余媽媽的回應曝光後，許多網友紛紛留言感嘆「能教出一位為大眾犧牲生命的英雄，看起來真的不意外」、「余媽媽讓我看見世間上的活菩薩」、「余媽媽真的很善良，難怪能生出余伯伯這種熱心勇敢的英雄，不過看到余媽媽還要讓大家不要指責受害者父母就覺得很心酸，失去兒子還能有這種大愛，真的很不容易」、「余媽媽是充滿包容與愛的母親，想必余先生是個很善良又正向的好人」、「即使失去兒子也不怪任何除了犯人外的人，選擇溫柔的面對這個社會，這真的不是隨便一個人都做得到」。
看更多 CTWANT 文章
教材埋雷1／汽修科教材多版本錯誤恐釀火災 行家批政府應通盤檢討
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 26
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 21 小時前 ・ 135
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 19 小時前 ・ 97
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 44
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 17
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 42
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 136
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 62
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 22 小時前 ・ 358
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 9
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 34
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
賴清德民調復活！主因曝光 他改2字網笑翻
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，總統賴清德的聲望正明顯恢復中。和11月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前 ・ 204
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 3
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 3
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 78
少40%營收只能斷尾求生？「這機殼大廠」撤離中國內幕曝光 謝金河警告：下一個鎖定EUV
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導機殼大廠可成在2020年毅然出售中國廠房、全面撤出對岸市場，當時以420億元將可勝、可利兩家子公司賣給藍思科技，營收瞬間蒸...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 73