57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係

張文父母親下跪向社會大眾致歉。（圖／方萬民攝）

27歲男子張文19日在台北車站M7出口及中山商圈犯下殺人案，持汽油彈、煙霧彈、長刀連續作案，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨天（23）張文的雙親對首度媒體下跪道歉，更替兒子向社會大眾說聲對不起，而為了制止嫌犯英勇挺身、57歲余家昶的母親，則希望民眾不要指責張文的父母，也祝福對方能放下、平安過日子。

張文的雙親23日接受媒體訪問，對社會大眾下對致歉，張文媽媽隱隱啜泣，張文爸爸則說，「大家好，我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法彌補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」隨即上車離去。

廣告 廣告

余家昶的母親同日也受訪表示，並不知道張文的動機是什麼，過去大家都不認識他，也無怨無仇，現在張文已經往生了，希望社會大眾給張文的父母一個安慰，因為事情是張文做的，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，呼籲民眾不要再把怒氣轉向他的父母身上，也祝福他的雙親能夠放下，「我們沒有去怨他。」

余媽媽說，或許張文心理有不舒服，才會做這樣的事情，以前鄭捷也做了，彈鄭捷還沒有那麼恐怖，現在社會不一樣了，社會很不安全，出個門就發生這種事，民眾難免心慌，希望大家隨時提高警覺。

余媽媽坦言，她為自己的兒子感到光榮，最後唯一的希望是政府能夠讓兒子安奉進忠烈祠。

余媽媽的回應曝光後，許多網友紛紛留言感嘆「能教出一位為大眾犧牲生命的英雄，看起來真的不意外」、「余媽媽讓我看見世間上的活菩薩」、「余媽媽真的很善良，難怪能生出余伯伯這種熱心勇敢的英雄，不過看到余媽媽還要讓大家不要指責受害者父母就覺得很心酸，失去兒子還能有這種大愛，真的很不容易」、「余媽媽是充滿包容與愛的母親，想必余先生是個很善良又正向的好人」、「即使失去兒子也不怪任何除了犯人外的人，選擇溫柔的面對這個社會，這真的不是隨便一個人都做得到」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

教材埋雷1／汽修科教材多版本錯誤恐釀火災 行家批政府應通盤檢討

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭