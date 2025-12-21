57歲英雄肉身阻張文犧牲！余先生是桃園人 中壢仁海宮捐200萬給死傷者

社會中心／黃韻璇報導

通緝犯張文隨機攻擊，57歲余姓男子奮勇擋刀。

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。一名奮勇擋刀的57歲余姓男子，他是證券公司員工，背部遭猛砍，傷及肺部、心房送醫不治。桃園市長張善政證實，這名余先生是桃園人，透露已經與中壢仁海宮商討，將捐助新臺幣200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬。

廣告 廣告

這名捨身擋刀犧牲的余先生，其實是每日搭乘捷運通勤的上班族，案發當天在台北車站近M7出入口處，面對持刀的張文，余男並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，最終不幸因傷勢過重身亡，但也因其挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。友人指出，余男是一位資深的理財高手，平時往返桃園與台北兩地通勤，個性勤奮好學，除了精通股票專業知識，對命理也有深入研究。在同事與客戶眼中，他是位無私熱心、樂於教導他人的「正義好人」。

民眾寫紙條、擺上白色花束致意，紀念逝者

桃園市長張善政20日晚間證實，率先挺身而出、不幸喪生的余先生，經確認是設籍於桃園的市民。市府得知後即主動了解家屬狀況。張善政表示，「我們也深知，家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間」。

此外，張善政透露，已經與中壢仁海宮商討，感謝仁海宮展現善心，將捐助新臺幣200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊。最後張善政表示，「余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難。我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心」。

更多三立新聞網報導

北捷擲彈砍人釀4死！張文輕生亡楊繡惠氣炸：應該鞭屍，以洩萬恨

張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款

張文隔玻璃張望！星巴克店員秒「關鐵捲門」救眾人 前警察：很好的範例

張文臉書照曝光！母校遭起底 校方曝：就學表現良好、曾獲4小功25嘉獎

