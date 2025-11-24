57歲蕭薔不藏了！「22吋螞蟻腰」太震撼 驚人狀態曝光

記者宋亭誼／台北報導

蕭薔為了迎接2026年，特別推出「珍世麗彤」年曆，呼應丙午馬年。蕭薔每年都會推出年曆，如今一轉眼已邁入第30年，蕭薔回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過三十年。這段旅程，聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。」

57歲蕭薔傾倒眾生，外表完全看不出真實年齡。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

對於馬年的詮釋，蕭薔開心表示：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅。」

蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆內容，30年來求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地到澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，豐富的色彩、景色，配合蕭美人出神入化的肢體動作，展現絕美畫面，蕭薔坦言：「每一年發行的挑戰，創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠~ 只餘沈甸甸的踏實與喜悅。」

蕭薔22吋腰、內臟脂肪1的體態逼人。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，她形容自己的生活日常：「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」過去幾乎2天飛1個城市的她，主要的生活都在車上度過，不過如今蕭薔改變心態，享受工作跟生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒。

蕭薔展線驚人瑜伽動作。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

珍世美學慈善年曆是1996年初版印製，2000年起正式參與義賣， 30年來所捐助單位逾百，珍世美學慈善基金會在2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈，如鑄佛像、建廟等，同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

