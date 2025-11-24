57歲蕭薔內臟脂肪只有1 超狂肢體動作曬22吋螞蟻腰！曝生活現況：心態不同了

蕭薔連續30年發行年曆。珍世美學慈善基金會

57歲的台灣第一美女蕭薔連續30年推出年曆，呼應丙午馬年，以明豔、大氣、充滿力量的風格呈現，整體畫面、寓意呈現萬馬奔騰。她回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過三十年。這段旅程，聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。」

蕭薔繼續表示：「每一年發行的挑戰，創新與突破，最終都化作支持公益的力量，回饋社會；因為心中有光，所以不覺時光荏苒、歲月悠悠，只餘沈甸甸的踏實與喜悅。」

對於馬年的詮釋，蕭薔開心表示：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅」。

蕭薔身材維持得宜。珍世美學慈善基金會

蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆的內容，30年來不斷求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地拉隊到澳門取景，內外景交錯，加上紅色、金色、翡翠綠、黃色等大量明豔色的呈現，豐富的色彩、景色，加上絕美服裝、造型，配合蕭薔出神入化的肢體動作，22吋腰、內臟脂肪1，膚如凝脂的蕭美人，再度美出新高度，仙氣滿滿。

結合瑜伽、書法特色！樂享工作、生活平衡狀態

「珍世麗彤」年曆不能或缺的是蕭薔行雲流水般的書法和高難度瑜伽。這次書法有王勃名作「滕王閣序」，全篇約773字，曾創造出40個成語37個典故，其中「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」是最著名的句子之一。蕭薔靈動俊逸筆觸，將哲人透悟的人生境界淋漓展現。

蕭薔年曆結合瑜伽與書法美感。珍世美學慈善基金會

今年的瑜伽，蕭薔展示貼近生活的招式，觀者更易學、易做，讓瑜伽自然而然與生活融合一體，隨時隨地都能營造健康美學。蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，她形容自己的生活日常：「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」

曾經到過瑞士、紐西蘭、法國、日本、香港、新疆等地工作，蕭薔最難忘的就是廣西的竹海，一望無際的竹林，像綠色海洋，清翠遼闊，一望無際，讓人永生難忘，「以前幾乎是兩天飛一個城市，主要的生活都在車上度過，現在心態不一樣，享受工作跟生活的平衡分配，並在旅程中自我覺醒」。

蕭薔如今享受生活與工作平衡狀態。珍世美學慈善基金會

長期以來，珍世美學與蕭薔始終關注兒童教育，婦女就業及健康，以及緊急重大災害救助。珍世美學慈善年曆是1996年初版印製，2000年起正式參與義賣， 30年來所捐助單位逾百，珍世美學慈善基金會在2021捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、佛光山均頭教育機構、四川貧童，物援河南大水，及對歷史文化藝術類的捐贈（鑄佛像、建廟等），同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

蕭薔年曆收入都會捐做公益。珍世美學慈善基金會

至今己捐助單位有：婦癌基金會，乳癌防治基金會，台灣癌症基金會，家扶中心，喜憨兒基金會，聖安娜之家，罕見疾病基金會，婦幼協會，台東書屋，台灣紅十字會⋯，重大災害捐助：921大地震，賀伯颱風，納莉颱風，桃芝颱風，88風災，汶川大地震，玉樹地震，壹基金，日本福島核災，高雄氣爆，花蓮地震⋯ 等等。

蕭薔年曆展現萬馬奔騰氣勢。珍世美學慈善基金會



