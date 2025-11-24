57歲蕭薔美成這樣合理嗎！曬22寸螞蟻腰、大長腿做公益

【緯來新聞網】「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30歲了！為迎接2026年，她將推出「珍世麗彤」年曆呼應丙午馬年，以明豔、大氣、充滿力量的內容磅礴問世，她回憶：「記得年曆初版於1996年，自2000年起正式開始義賣，轉眼間竟已走過30年。這段旅程聽來漫長，內心卻滿是溫熱的悸動。」

蕭薔肢體柔軟。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

對於馬年的詮釋，57歲蕭薔開心表示：「丙午馬年代表力量、勇敢、積極，彤是赤紅色給人熱情、鮮明的印象，也是美麗、光明的象徵，以此作為演繹，創作拍攝過程被繽紛色彩圍繞，造型陽光奔放，心情興奮且愉悅」。



蕭薔每年都會絞盡腦汁規劃年曆的內容，30年來不斷求新求變，這次因應馬年驛馬星動，特地拉隊到澳門取景，加上精心挑選的服裝、造型，配合蕭美人出神入化的高難度瑜珈，22吋腰、內臟脂肪1的纖細身材，膚如凝脂、仙氣滿滿。

廣告 廣告

蕭薔真的超會保養！（圖／珍世美學慈善基金會提供）

揮別蛇年，蕭薔用行動力展現馬年奔騰的魅力，形容自己的生活日常：「工作旅行，自己多年熟悉的事物，多年的友情，一直維持著自己的初衷和喜歡這樣的生活方式，日日都說好日。」



長期以來，「珍世美學」與蕭薔始終關注兒童教育，婦女就業及健康，以及緊急重大災害救助。30年來所捐助單位逾百，新的關懷對象基金會亦在計劃進行當中。「2026珍世麗彤」開始預售，捐款499元以上（含499元）即可獲贈「2026預購珍世麗彤」慈善年曆一份。

蕭薔愛書法也愛瑜伽。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

更多緯來新聞網報導

周興哲化身小迷弟！「追星」到香港交手世界級天王

楊銘威被媽逼著離婚！連店都倒閉 老妹跟著遭殃工作飛了