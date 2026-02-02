57歲袁惟仁病逝回台北安葬！前妻陸元琪回應了

【緯來新聞網】袁惟仁（小胖老師）臥病8年，今（2日）在家病逝、享年57歲，並且會回到台北安葬。前妻陸元琪經紀人回應：「琪姐在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜，小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姐和孩子空間，感謝體諒與關心。」

袁惟仁和陸元琪

袁惟仁和陸元琪於2002年結婚、2016年底正式離婚。陸元琪曾在節目上坦言，婚姻初期甜蜜，但生下孩子後，袁惟仁長期在對岸工作，對家庭態度冷漠，甚至在她罹患子宮頸癌需要住院動手術時，還得拜託對方到醫院簽字，讓她非常無助與委屈。種種原因，加上長期聚少離多，後來又因袁惟仁有外遇傳聞，最終讓陸元琪選擇結束婚姻。



兩人離婚後，袁惟仁2018年7月在上海因跌倒腦溢血，返台休養後，2020年又在台東老家跌倒撞傷頭部，病情迅速惡化，最終被判定為植物人狀態。陸元琪曾呼籲外界尊重孩子的生活，不要打擾他們，曾在社群寫下：「我現在的人生，最重要的只有弎，我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）。你們想要知道的，也是我想知道的。」

