57歲袁惟仁病逝！前妻陸元琪59字發聲 昔心碎斷14年婚

知名音樂人袁惟仁2018年在上海意外跌倒腦溢血後，近年來都在台東老家調養身體，先前才傳出他緊急送醫的消息，豈料，今（2）日家屬悲痛透露袁惟仁於台東離世，並提及他走的平靜且自由，對此，前妻陸元琪稍早也正式發聲了。

歌手張宇稍早透過社群轉發袁惟仁姊姊聲明：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。」袁惟仁姊姊也提到，十分慶幸袁惟仁留下很多歌曲，「想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

對此，袁惟仁前妻陸元琪稍早透過經紀人回應：「琪姊在今天中午知悉相關訊息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予琪姊和孩子空間，感謝體諒與關心。」

回顧袁惟仁與陸元琪的婚姻，兩人在2002年結婚，婚後育有一雙兒女，起初家庭幸福美滿，豈料，袁惟仁卻婚內出軌，讓她十分心碎，雙方也於2016年結束婚姻關係，陸元琪過去曾公開爆料，剛生完第二胎時曾接到「小三」來電挑釁勸她離婚，斷開13年婚姻後，她也經常發文分享獨自撫養家庭的內心心境變化。



